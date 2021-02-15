دوري أبطال إفريقيا.. النابي يحشد صفقات المريخ الجديدة لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في أولى مبارياتهما بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتضم المجموعة، الأهلي والمريخ وسمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي.

ويتسلح المريخ السوداني بصفقاته الجديدة التي ضمها في يناير الماضي وفي مقدمتهم القيادة الفنية التي تولاها التونسي نصر الدين النابي، وعن اللاعبين فقد تم التعاقد مع الثنائي النيجيري المدافع أديلي والمهاجم توني آدجو، والمدافع الكاميروني باسكال إيبوسي، ولاعب وسط الأوغندي سعيد كايويوني، والمهاجم الجامايكي توني ماتوكس.

ويتصدر الفريق السوداني المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة من خوض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات واتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة، وأحرز 12 هدفا وسجل في شباكه 3 أهداف.

وعلى الرغم من تساوي المريخ والأهلي في عدد المباريات المحلية إلا أن المارد الأحمر يتفوق في المعدل التهديفي حيث سجل 19 هدفا بينما سكنت شباكه 4 أهداف.