جلسة فنية بين مدحت عبد الهادى وحميد أحداد

وحرص عبد الهادي على توجيه بعض التعليمات الفنية للمهاجم المغربي خلال التقسيمة، وكيفية التعامل في بعض الموافقة الهجومية.
وطلب عبد الهادي من حميد أحداد، الهدوء داخل منطقة الجزاء ليكون أكثر فاعلية على المرمى.
وتولى عبد الهادي قيادة التقسيمة، بينما تولى البرتغالي جايمي باتشيكو تدريب المجموعة الأخرى من اللاعبين في تقسيمة صغيرة، شهدت أداء بعض الجمل الفنية والتكتيكية.
ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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