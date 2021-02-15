وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، إن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على تكاتف الجهاز الفني، واللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو بدوري الأبطال
وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا من أجل مواصلة الانتصارات على المستوى المحلي للحفاظ على الصدارة.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد القاهرة المقبل، في المباراة المقررلها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.