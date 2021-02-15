الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد مران غدا الثلاثاء.
ويستضيف الزمالك الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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