رفع اللياقة البدنية.. تدريبات خاصة لـ زيزو في مران الزمالك

خاض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. ويسعى الجهاز الفني لرفع المعدلات البدنية للاعب والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية له في الفترة المقبلة.

وأدى زيزو في نهاية المران، وحدة تدريبية بالتسديد على محمد عواد حارس الفريق.

ويواجه الفريق منافسه الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

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