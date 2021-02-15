مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم

اعتذر مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، عن إذاعة الفيديو الذي أعلن عنه أمس، الأحد.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته على فيسبوك": "نعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة مساء امس لأسباب فنية و تقنية".

وأضاف: "لكل من اشاع انني خوفت من اذاعته لا تتعجل هتاخد علي نفوخك حالًا انت ومن يدفع لك لكي تعلم من هو الجبان وستكون اضحوكة".

وأتم: "مصر كلها بعد قليل انتظروا بث الفيديو في تمام الخامسة مساء اليوم بشكركم".

وكان مرتضى منصور قد رحل عن القلعة البيضاء، بعد حل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.