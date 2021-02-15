اعتذر مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، عن إذاعة الفيديو الذي أعلن عنه أمس، الأحد.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته على فيسبوك": "نعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة مساء امس لأسباب فنية و تقنية".
وأضاف: "لكل من اشاع انني خوفت من اذاعته لا تتعجل هتاخد علي نفوخك حالًا انت ومن يدفع لك لكي تعلم من هو الجبان وستكون اضحوكة".
وأتم: "مصر كلها بعد قليل انتظروا بث الفيديو في تمام الخامسة مساء اليوم بشكركم".
وكان مرتضى منصور قد رحل عن القلعة البيضاء، بعد حل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.