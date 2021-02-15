إصابتان جديدتان بـ كورونا في الدوري الإنجليزي

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أشارت فيه إلى اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس بين فرق المسابقة بين يومي 8 -14 فبراير.

وأكدت الرابطة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في الفترة بين يومي 8 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته، بينما تم اكتشاف حالتي إصابة بين يومي 12-14 من إجمالي 1487 مسحة خضع لها اللاعبون والمدربون في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.