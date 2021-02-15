إصابتان جديدتان بـ كورونا في الدوري الإنجليزي

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أشارت فيه إلى اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس بين فرق المسابقة بين يومي 8 -14 فبراير.
وأكدت الرابطة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في الفترة بين يومي 8 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته، بينما تم اكتشاف حالتي إصابة بين يومي 12-14 من إجمالي 1487 مسحة خضع لها اللاعبون والمدربون في الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.
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