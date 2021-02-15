فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على إستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي بالمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.