موسيمانى يراجع خطط مباراة المريخ فى محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء.
وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.
ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحضر موسيماني في الثامنة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة المريخ.
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