اليوم مواجهتين مثيرتين في دور الاياب للمربع الذهبي لمسابقة درع الوزارة لكرة اليد

تقام اليوم مباراتي الاياب في المربع الذهبي لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد حيث يلتقي في المباراة الاولى نادي عمان مع السيب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها على نفس الصالة المباراة الثانية وتجمع بين اهلي سداب ومسقط في الساعة السابعة مساء .

وكانت مباراتي الذهاب اسفرت عن فوز نادي عمان على السيب بنتيجة 34/24 كما تفوق مسقط على اهلي سداب بنتيجة 26/21 ولاشك بان مباراتي اليوم تعد مهمة لجميع الفرق حيث يسعى ناديي عمان ومسقط تأكيد تفوقهم وحجز بطاقة التأهل الى المباراة النهائية في المسابقة وهذا الامر لكن يكون سهلا حيث يطمح اهلي سداب والسيب الى تصحيح مسارهم في المسابقة من خلال الخروج بنتيجة مرضية ترضي طموحاتهم حتى لاتذهب جهودهم لذلك من المتوقع بان تشهد المباراتين اثارة وندية كون جميع الفرق الاربع تضم مجموعة من اللاعبين المجيدين الذي يتمتعنون بمهارات فنية وبدنية عالية وتنص لائحة المسابقة بانه في حالة التعادل بنتيجة المباراتين سوف يتم تطبيق نظام ولوائح لجنة المسابقات علما بان الفائز بنتيجة المباراتين يصعد مباشرة الى نهائي البطولة الذي سيقام يوم 23 فبراير الجاري يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

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