بحثا عن الوصول للمربع الذهبي للكأس الغالية

السويق بخبرة الحكيم (شاكر) يسعى لتخطي مغامرة عبري (المتوهج) طموحات

الاتحاد في استعادة (الأمجاد) تصطدم بالنهضة (العنيد) .. فهل ينجح !!

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري :

تستكمل اليوم منافسات إياب دور الثمانية لبطولة كأس جلالته لكرة القدم عندما يستقبل السويق نظيره عبري بمجمع الرستاق في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة ، وفي اللقاء الثاني يحل النهضة ضيفا ثقيلا على الاتحاد بمجمع السعادة في الساعة الثامنة والربع ، وبالنظر إلى مواجهتي الذهاب فقد استفاد عبري باللعب على أرضه عندما تغلب على السويق بهدف أحرزه يوسف يعقوب ، وكذلك النهضة عندما حول خسارته بهدف من الاتحاد لمؤيد عوض في الشوط الأول إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني عن طريق علي صلاح بالخطأ في مرماه ومنصور النعيمي ..

الفرسان الأربعة السويق وعبري والاتحاد والنهضة أكملوا كافة التحضيرات للعبور للدور القادم والأجهزة الفنية قامت بدور كبير وبجهد مضاعف لتجهيز العناصر الأساسية وكذلك البديلة وعالجوا الأخطاء مع دراسة مواطن القوة والضعف في الطرف المنافس وباتت الأوراق مكشوفة للجميع وفارق الهدف من الممكن تعويضه بالنسبة للخاسر ، الفائز في لقاء الذهاب أعد العدة لتأكيد الفوز وحسم الأمور لصالحه …

طاقم التحكيم

لجنة الحكام بدورها أكملت كافة استعداداتها لإقامة مباريات اليوم الثاني وأسندت إدارة لقاء السويق وعبري للحكم هيثم العامري ويساعده للخطوط عبدالله الشماخي ورشاد الحكماني ومحمد العثماني حكم إضافي أول وعلي الحارثي الإضافي الثاني وإسحاق الصبحي حكما رابعا ومحمد الموسوي مقيما للحكام ، ويدير مواجهة الاتحاد والنهضة الحكم يعقوب عبدالباقي ويعاونه ناصر أمبوسعيدي وإبراهيم الشرقي للخطوط وزكري الهنائي الإضافي الأول ومحمد المانعي الإضافي الثاني وماجد الحاتمي حكما رابعا وحسن العجمي مقيما للحكام … القناة الرياضية ستنقل لقاء السويق وعبري بصوت المعلق أحمد الكعبي ومباراة الاتحاد والنهضة بصوت المعلق سالم السالمي .

جاهزية السويق

قال عبدالله الحارثي المدير الإداري لفريق السويق : سارت التحضيرات لمواجهة عبري بصورة جيدة وبحضور مثالي للاعبين ومتابعة عن قرب لإدارة النادي ونحن جاهزون من جميع النواحي ، حيث كان المدرب العراقي حكيم شاكر متابعا للتدريبات عن بعد خلال فترة الحجر الطبي وقاد آخر حصتين تدريبيتين بعد نهاية فترة الحجر وخضوعه للفحص ونحن نحترم عبري الذي يملك لاعبين مميزين وجاهز فنيا ويبقى الفوز حقا مشروعا للطرفين وكلنا أمل بالتأهل لنصف النهائي .

معنويات عالية

عبر مجيد النزواني مدرب عبري عن أمله في مواصلة النتائج الإيجابية والاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة التي يمر بها فريقه خاصة بعد تصدر المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الأولى بالفوز على مجيس بثلاثية ، وقال النزواني: نحن متفائلون لكن نعاني من الإرهاق بسبب ضغط المباريات مع كثرة الإصابات ومشاركة بعض اللاعبين في دوري الشرطة ، ونفتقد اليوم قائد خط الدفاع سالم بريك للإصابة وكذلك استمرار غياب البرازيلي إلياس ولم تتأكد حتى الآن مشاركة البرازيلي الآخر ايمرسون .

الحظوظ متساوية

تحدث أحمد بيت سعيد مدرب الاتحاد عن صعوبة لقاء النهضة وقال :طبعا مواجهة النهضة ستكون صعبة وتكمن صعوبتها في ضرورة تسجيلنا هدفا أولا والحفاظ على شباكنا نظيفة وكلنا ثقة في اللاعبين وقادرون على العبور وتحضيراتنا للمباراة مثل جميع المباريات وسنحافظ على هويتنا ولن نغير أسلوبنا ، الحظوظ متساوية وجاهزون للنهضة بصفوف مكتملة .

مباراة صعبة

أكد محسن درويش مدرب النهضة صعوبة لقاء اليوم أمام الاتحاد في مجمع السعادة وقال :المباراة صعبة على الطرفين رغم الأفضلية النسبية لفريقي بعد فوزنا ذهابا بهدفين لهدف ، والاتحاد من الفرق المنظمة ولهم أسلوبهم الخاص في اللعب بقيادة مدربهم القدير أحمد سالم، سندخل المباراة بصفوف مكتملة ولا توجد غيابات وهدفنا الفوز بكل تأكيد ولدينا أكثر من فرصة والمعنويات عالية وكذلك اللاعبون لديهم الرغبة والإصرار الكبير للتأهل .