فريق عمان للسيارات يحقق المركز السابع في السباق الثاني لبطولة لومان الآسيوية بدبي

حقق فريق عمان لسباقات السيارات على متن سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 التي تحمل الرقم 97 المركز السابع للمرة الثانية على التوالي في السباق الثاني لبطولة لومان الآسيوية للسيارات على حلبة دبي اوتودروم بعدما انطلق من المركز العاشر ضمن سيارات فئة جي تي.

السباق الذي استمر لأربع ساعات متواصلة على الحلبة التي يبلغ طولها حوالي خمسة كيلو وثلاثمائة متر قدم خلاله الفريق العماني أداء أفضل من السباق الأول والذي حقق فيه نفس النتيجة ، حيث كان بالإمكان تسجيل أفضل من النتيجة الحالية في حالة لم يتعرض الفريق لجزاء بسبب احتكاك سيارة الفريق استون مارتن فانتاج بسيارة اخرى نوع بورش في اللفة الرابعة بقيادة سائقنا أحمد الحارثي، الأمر الذي أدى لدخول السيارة إلى مرآب الصيانة دون الوقوف به والمرور مرة أخرى لتكملة السباق ليؤخر ذلك الفريق لبضع ثوان.

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