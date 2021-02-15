هلال العوفي لـ «الوطن الرياضي» : إلى اليوم لا يوجد شيء رسمي لتوضيح الأمور حول قيادتي للناشئين

بعد أن قضى 8 سنوات فـي قيادة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية

- لا بد من المحافظة على استمرارية منتخب الناشئين وإلحاقه بالشباب

- المدرب العماني أثبت جدارته لقيادة المنتخبات الوطنية

- سأتوقف هذا الموسم لعدة أسباب و الموسم القادم أفصح عن وجهتي القادمة

استمعت إليه ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

قضي ما يقرب من 8 سنوات في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بدون كلل او ملل .. كان الأخ والأب الحاني على اللاعبين، وكانت بصماته حاضرة في أجيال متعاقبة رفعت علم السلطنة عاليا في المحافل الدولية.. قائد دفة منتخبنا الوطني للناشئين هلال العوفي تلقى الشكر والاشادة على ما قدمه مع منتخب الناشئين طوال الفترة الماضية .. ليكون اليوم في قائمة المنتظرين لمستقبل الناشئين بعد التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا .. العوفي بعيدا عن المنتخب ودوام الحال من المحال، كما قالها في حوارنا معه ولكن ما أراه أن ( هذا الوقت سوف يمضي ) الجمله الشهيرة لأحد ملوك الهند .. العوفي بعد قرار الاتحاد العماني لكرة القدم بعدم استمرارية المنتخبات الوطنية قال الكثير وأوضح العديد من الأمور بعيدا عن استبعاده وعدم تجديد عقده في الحوار التالي :

دوام الحال من المحال

بدأ العوفي حديثه قائلا : هذا هو حال الدنيا ودوام الحال من المحال !! أفكار وملفات تقدم وتغير على حسب طبيعة جو العمل في أي مكان ، ومن وجهة نظري الشخصية فإنني سعيد جدا بما قدمته مع منتخب الناشئين طوال الفترة الماضية وقد كان البيان الصادر من الاتحاد العماني لكرة القدم واضحا في الاستغناء عن الجهاز الفني ولا نية لاستمرار المنتخبات السنية الوطنية بسبب الوضع الراهن والذي يجتاح العالم بأسره (كوفيد 19) ، والسبب الاخر بأن المجلس الحالي سوف ينتهي بنهاية شهر مايو القادم لذلك مستقبل منتخب الناشئين الصورة حوله غير واضحة وقد تحدثت سابقا بأنني قدمت ملفا متكاملا لمستقبل هذه الفئة من اللاعبين وبالنسبة لي كمدرب فإن المختصين بالاتحاد لم يجلسوا معي لتوضيح الرؤية أكثر .

مستقبل الناشئين في منتخب الشباب

وفي حديث العوفي عن الرؤية التي قدمها للاتحاد التي تبين مستقبل منتخب الناشئين بعد فترة الاعداد الطويلة الماضية قال : بعد سلسلة الاعدادات التي قام بها الجهاز الفني والإداري للاعبين خلال الفترة الماضية من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية والخروج بقائمة قادرة على مقارعة المنتخبات الاسيوية ، فلا بد ان يكتب لهذه النخبة مواصلة المشوار والاستمرارية في الأداء لعطاء مثمر مستقبلا ان شاء الله من خلال التحاقهم بمنتخب الشباب والذي سيضم مواليد 2004 و 2005 على ان يضاف الى قائمة منتخب الشباب مواليد 2003 وبالنسبة لمنتخب الناشئين يتم تشكيله من جديد بمواليد 2006/‏2007 ، وبالتالي سيكون لهذه الفئة من اللاعبين الحظوظ في استكمال مشوار اعدادهم للمشاركة في تصفيات كأس اسيا للشباب 2022 وأتمنى ان نرى منتخب الشباب بهذه الكوكبة من اللاعبين للحفاظ عليهم كونهم كانوا يوما ما على استعداد لمقارعة المنتخبات الاسيوية ، ولكن كورونا استطاع ان يغير مسار الجميع.

فترة استراحة

الوجهة القادمة للمدرب هلال العوفي كما قالها : خلال الموسم الحالي ستكون فترة راحة ونقاهة بالنسبة لي بالرغم من العروض العديدة التي تلقيتها من الأندية المحلية في دوري المحترفين واقربها كان نادي بهلاء ولكن الفرصة لم تحن لقبول أي عرض خلال الموسم الحالي وبطبيعة الحال فقد مكثت في تدريب المراحل السنية 8 سنوات متتالية ولم اتوقف عن العمل ، لهذا أرى الموسم الحالي مناسبا للتوقف للراحة، كون هذا الموسم قصيرا ولا يوجد متسع من الوقت لقراءة الأندية جيدا قبل التعاقد معها من حيث اختيارات اللاعبين المحليين والأجانب وتقديم الاستراتيجيات، لهذا سيكون الموسم المقبل ان شاء الله كفيل بتحديد وجهتي القادمة سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية .

تدريب المراحل السنية مهمة كبيرة

وقال العوفي : المراحل السنية هي الركيزة الأساسية والنواة للمنتخب الأول لذلك تحتاج الى الكثير من الجهد والعمل ، فتدريب المراحل السنية ليس بالامر الهين، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات والتكنيكات لتقديم منتخب متكامل قادر على مقارعة المنتخبات المنافسة ويحمل اسم السلطنة أينما تواجد ، الحمد لله ان منتخباتنا استطاعت ان تكون لها كلمة وبصمة في المحافل التي تتواجد فيها وبشهادة الجميع وكل ذلك لم يأت من فراغ وانما بتكاتف الجميع على رأسهم الاتحاد العماني لكرة القدم والأندية المحلية بالإضافة الى وسائل الاعلام التي كانت لنا السند والدافع الحقيقي للاعب أينما تواجد .

المدرب الوطني أثبت جدارته

وعن المدرب الوطني ، قال العوفي : المدرب الوطني اثبت جدارته ويسخر كافة إمكانيات العطاء أينما تواجد وبخاصة في قيادته للمراحل السنية ، بجانب زملائي واخواني المدربين في الأندية المحلية ، حيث ان الكفاءة في القيادة أصبحت مترجمة من خلال الإنجازات التي يحققها بسبب الخبرات التراكمية وكونه قريبا من بيئة اللاعب ، حيث انه اصبح الأقرب لقيادة وتدريب المنتخبات السنية ومن حيث الكفاءة التي ظهر بها منتخب الناشئين فقد كانت جدارته واضحة كونه لم يغب عن كأس اسيا منذ العام 2012 الى 2020 ، كما سجل إنجازات بحضوره بالرغم من ان منتخب الشباب لم يتأهل ولكن الناشئين تواجد وبقوة من خلال الإنجازات الخليجية التي حققها ، ففي بطولة الخليج حقق منتخبنا المركز الثالث 2010 والتي كانت في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية وحققنا المركز الثاني عندما استضافت البطولة الدوحة وفي آخر مشاركاتنا أيضا بالدوحة حصلنا على المركز الأول لبطولة الخليج ، وبالنسبة لتاريخي مع كأس اسيا مع منتخب الناشئين فقد بدأت بالتأهل الى نهائيات كأس اسيا 2010 وكنت مساعدا للمدرب يعقوب الصباحي وفي العام 2014 بتايلند و2016 في ماليزيا و2020 كمدرب للمنتخب تأهلنا من التصفيات الى النهائيات في البحرين ولكن تم الغاؤها .

اشكركم جميعا

وفي نهاية حديثنا مع العوفي قدم رسالة شكر للاتحاد العماني لكرة القدم على التعاون الدائم والمتابعة التي يوليها للمنتخبات الوطنية في كافة الاستحقاقات التي تتواجد بها على المستوى الداخلي والخارجي كما ان الشكر موصول لطاقم الجهازالفني والإداري فقد كنا اسرة واحدة نقدم كل ما هو في صالح الكرة العمانية ورقيها وكلمة شكر خاصة لوسائل الاعلام التي نقلت الصورة واضحة لمحبي منتخب الناشئين وكانت سندا ودافعا للاعبين لتقديم الأفضل ، واتمنى التوفيق للجميع .