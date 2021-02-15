انطلاق فعاليات مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية لعام 2021

يستمر حتى السبت القادم ويتضمن إقامة 57 شوطا

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي :

انطلقت أمس بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم أول أيام مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية لعام 2021 م في نسخته الرابعة الذي ينظمه مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان ممثلا في دائرة ميدان البشائر ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري ويتضمن اقامة 57 شوطا بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي . بدأت شارة انطلاق السباق لليوم الأول في تمام الساعة السابعة صباحا باقامة 14 شوطا خلال الفترة الصباحية لفئة الحقائق لمسافة 4 كم ، ثمانية منها للبكار عام وستة للقعدان عام شاركت فيها نحو 668 مطية وقد أسفرت نتائج الشوط الأول لفئة الحجائج أبكار عن حصول الناقة مفاضة لصاحبها حميد بن راشد بن خدوم الروشدي على المركز الأول وجاءت في المركز الثاني الناقة صيادة لصاحبها حمد بن سعيد بن مبارك البرطماني وحلت في المركز الثالث الناقة وزن لصاحبها ناصر بن حمد بن هلال الدرعي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني حجائج قعدان ، حصل شاهين لصاحبه جمعة بن علي بن سعد الربيعي على المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني الغربي لصاحبه هزاع بن هلال بن ناصر الرشيدي ، وحل في المركز الثالث الفاتن لصاحبه سلطان بن سعيد بن محمد الجحافي.

الشوط الثالث

وفي الشوط الثالث حجائج أبكار ، حصلت الناقة عبرة لصاحبها عبد العزيز بن سالم بن ناصر الغيلاني على المركز الأول ، وجاءت في المركز الثاني غنايم لصاحبها حمود بن عبدالله بن شامس المحاربي وحلت في المركز الثالث الناقة السليمانية لصاحبها عبدالله بن علي بن ناجم الغيلاني.

الشوط الرابع

أما الشوط الرابع للحجائج أبكار حصلت الشامخة لصاحبها غالب بن علي بن ناصر اليحمدي على المركز الأول وجاءت في المركز الثاني مملكة لصاحبها محمد بن سعيد بن سالم الحجري وحل في المركز الثالث شقراء لصاحبها محمد بن سليم بن سعيد الحرسوسي.

الشوط الخامس

وفي الشوط الخامس للحجائج جعدان احتل المركز الأول شاهين لصاحبه سالم بن حمد بن علي المالكي وفي المركز الثاني غازي لصاحبه محمد بن حميد بن محمد الحجري، وفي المركز الثالث شبابي لصاحبه علي بن سعيد بن سالم الهاشمي.

الشوط السادس

والشوط السادس للحجائج أبكار حصلت أريام على المركز الأول لصاحبها خالد بن عيد بن سالم القنوبي وفي المركز الثاني الظبي لصاحبها سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، وفي المركز الثالث حضور لصاحبها حمد بن علي بن سعيد الهديوي.

الشوط السابع

أما الشوط السابع للحجائج أبكار احتلت المركز الأول خيرة لصاحبها رامس بن حمد بن حمود المبيحسي وفي المركز الثاني مرموقة لصاحبها خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي، وفي المركز الثالث الظبي لصاحبها حمود بن سعيد بن محمد الهديوي.

الشوط الثامن

وفي الشوط الثامن للحجائج قعدان احتل مكلف لصاحبه محمد بن علي بن الحميدي الوهيبي وفي المركز الثاني جاء ريان لصاحبه حمد بن حمود بن عبدالله البراشدي، وفي المركز الثالث مبلش لصاحبها حامد بن شطيط بن سعيد الجحافي.

الشوط التاسع

وفي الشوط التاسع للحجائج أبكار احتلت الظبي المركز الأول لصاحبها علي بن عبدالله بن علي الجنيبي وفي المركز الثاني مبشرة لصاحبها عامر بن حمد بن حميد العويسي ، وفي المركز الثالث النفوذ لصاحبها هلال بن حمد بن حمود الجنيبي.

الشوط العاشر

وفي الشوط العاشر للحجائج قعدان جاء شاهين في المركز الأول لصاحبه سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي وفي المركز الثاني مهاجر لصاحبه جاسم بن محمد بن سيف الدرعي، وفي المركز الثالث مرسال لصاحبه سعيد بن سالم بن خنيفر الحجري.

الشوط الحادي عشر

أما الشوط الحادي عشر للحجائج أبكار جاءت الناقة الباهرة في المركز الأول لصاحبها محمود بن حمود بن ربيع الدرعي وفي المركز الثاني شواهين لصاحبها حامد بن حمود بن غنيم الفزاري، وتم حجب المركز الثالث.

الشوط الثاني عشر

أما الشوط الثاني عشر للحجائج قعدان جاء بالمركز الأول غياث لصاحبه غصن بن سعيد بن حميد المسلمي وفي المركز الثاني الغزال لصاحبه عبدالله بن علي بن الصغير الهديوي، وفي المركز الثالث جلمود لصاحبه عبيد بن العبد بن عامر الغفيلي.

الشوط الثالث عشر

وفي الشوط الثالث عشر للحجائج أبكار حصلت وضوح على المركز الأول لصاحبها ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي وفي المركز الثاني الواضحة لصاحبها سعود بن حمد بن ناصر الشبلي، وفي المركز الثالث معشوقة لصاحبها محمد بن سيف بن ناصر الخميسي.

الشوط الرابع عشر

وفي الشوط الرابع عشر للحجائج جعدان جاء قاصد بالمركز الأول لصاحبه سهيل بن عبدالله بن حارب الدرعي وفي المركز الثاني الصحاف لصاحبها محمد بن علي بن سعيد الحارثي، وفي المركز الثالث حشيم لصاحبه حمد بن غدير بن صالح الجنيبي.

أشواط اليوم الثاني

تقام اليوم خلال الفترة الصباحية 8 أشواط لفئة اللقايا لمسافة 5 كم خصصت خمسة منها للبكار عام وثلاثة للقعدان عام ، بينما تقام خلال الفترة المسائية 5 أشواط أربعة منها للبكار وواحد للقعدان وخصصت لها جوائز السيارات والنقدية .