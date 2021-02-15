الخيالة السلطانية تحقق فوزين على مضمارنادي أبوظبي

حققت الخيالة السلطانية فوزين على مضمار نادي أبوظبي للفروسية الفوز الأول حققه الحصان المبهر بقيادة الفارس شتوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي والفوز الثاني حققه الحصان جيلاني بقيادة الفارس تاج أوشيه واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي . الحصان المبهر للخيالة السلطانية توج بالمركز الأول في منافسات الشوط الثاني شوط مدينة شخبوط للتكافؤ وخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس شتوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وحقق المركز الثاني الحصان اي اف مجلس لمالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج اوشيه واشراف المدرب ايرنست وجاء في المركز الثالث الحصان اي اف تغزل لمالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس ميلن بوردج. وظفر الحصان جيلاني بالمركز الأول في منافسات الشوط الثالث شوط الشامخة للتكافؤ والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس تاج اوشيه واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وحلت في المركز الثاني الفرس وضحه لمالكها ياس للسباقات بقيادة الفارس راين كرتلو واشراف المدرب جين رول وحقق المركز الثالث الحصان اي اف سند لمالكه ومدربه خليفة النيادي بقيادة الفارس سيف البلوشي .

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