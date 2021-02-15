بتكليفٍ سامٍ وزير الإعلام يرعى نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي في الأول من مارس

في الرياضة 15 فبراير,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بتكليفٍ سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- يرعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي ٢٠٢٠ والذي سيقام يوم الاثنين الاول من شهر مارس القادم .

وقد سحبت أمس قرعة الادوار النهائية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي وذلك بمقر الاتحاد العماني للهوكي، حيث تم توزيع الفرق الـ 8 المتأهلة الى هذا الدور على مجموعتين بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية أهلي سداب وصحار ونزوى ومجيس والمجموعة الثانية ضمت اندية النصر وبوشر وظفار والسيب .

وتقام منافسات الادوار النهائية خلال الفترة من 22 وحتى 26 فبراير الجاري وتلعب دوري من دور واحد يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي وسيلعب المتأهلان بالدور نصف النهائي بنظام المقص بحيث يلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية ويخوض أول المجموعة الثانية لقاء نصف النهائي مع ثاني المجموعة الأولى ليتأهل من خلالها الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة، فيما سيلعب الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسوف تقام ثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية لهذا الدور حيث يلعب اهلي سداب مع نزوى في الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية وعلى نفس الملعب يلتقي فيها مجيس مع صحار في الساعة السادسة والنصف مساء اما المباراة الثالثة ستكون ايضا على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يتباري فيها النصر مع ظفار في الساعة الثامنة والنصف مساء .

وقد حدد الاتحاد العماني للهوكي مباريات الدور قبل النهائي للبطولة حيث ستقام يوم الاحد 28 فبراير الجاري والفائز من مباريات هذا الدور يتاهل الى المباراة النهائية التي ستقام يوم الاول من مارس القادم في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يسبقها في نفس اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

واختُتمت مساء أمس الاول مباريات الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي، حيث جمعت المباراة الاولى صلالة مع الاتحاد فاز فيها صلالة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الهوكي بمجمّع السعادة الرياضي فيما اختتم أهلي سداب ومسقط مباريات الدور التمهيدي الثاني بفوز أهلي سداب بثلاثة عشر هدفًا دون رد.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة 15 ناديا وهي مسقط والسيب وأهلي سداب وقريات وبوشر ونزوى والبشائر والنصر وظفار والاتحاد وصلالة والسلام ومجيس وصحار والسويق قسمت على 4 مجموعات وقد تأهل عن المجموعة الأولى صحار ومجيس فيما تأهل عن المجموعة الثانية النصر وظفار وتأهل عن المجموعة الثالثة أهلي سداب ونزوى وعن المجموعة الرابعة بوشر والسيب.