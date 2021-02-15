بتكليفٍ سامٍ نهائي الكأس الغالية تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ مسقط

بتكليفٍ سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يقام نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2020/‏2021 تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط يوم الأحد الـ7 من مارس القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

الجدير بالذكر أن أضلاع المربع الذهبي للكأس الغالية ستكتمل اليوم عبر لقاءي الاتحاد والنهضة بمجمع السعادة، ومواجهة السويق وعبري بمجمع الرستاق، على أن تقام قرعة هذا الدور في الساعات القليلة القادمة للكشف عن مواجهتي نصف النهائي بإذن الله تعالى.

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