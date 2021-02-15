الاتحاد السكندري يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة سيراميكا.. وعودة رباعي الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

واستعاد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خدمات رباعي الفريق أمام سيراميكا كليوباترا وهم:" رزاق سيسيه الذى تم إيقافه مباراتين بسبب الطرد المباشر فى مباراة الزمالك، ومحمد صبحي حارس الفريق الأول الذي اكتسب ثقة الجماهير عقب تراجع مستوي عماد السيد ، وكريم الديب بالإضافة إلى مروان عطية ".

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والجهاز الفني والاداري لمسحة طبية بمقر النادي للكضف المبكر عن فيروس كورونا وفقا للبرتوكول الطبي المبرم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .