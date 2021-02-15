جمباز الأهلي تحت 10 سنوات يفوز بـ3 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر

نجح فريق ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي، تحت 10 سنوات، في حصد ثلاث ميداليات ذهبية، في المنافسات التي أقيمت بصالة نادي المقاولون العرب لحساب بطولة كأس مصر.
وتمكن فريق الأهلي من التتويج بـ3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، بالإضافة إلى 7 ميداليات برونزية.
وتوج بالميدالية الذهبية كل من جنى عبد العال وردينة محمد وفرح وليد، بينما نال الميدالية الفضية كل من شانتال بيير وميار مصطفى ونور هاني، فيما توج بالميدالية البرونزية كل من حلا حازم وخديجة حاتم ورقية محمود وفريدة أحمد وكرمة سامح ومريم شريف ونورسين تامر.
ويرأس جهاز الجمباز بالنادي محمد فؤاد حبيب، ومها محمد نجيب مدربًا عامًّا، والمدربون أحمد عبد القادر، وزينة شومان، ومحمد الشاعر، ويارا عبد العال، فيما يضم الجهاز الإداري، طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبد الله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي، الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبد إخصائية العلاج الطبيعي.
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