مدرب منتخب السلة يتحدث عن إيجابيات ودية رواندا قبل انطلاق تصفيات إفريقيا

تحدث وسام جابر مدرب المنتخب المصري لكرة السلة، عن المباراة الودية التي خاضها الفراعنة أمام نظيره الرواندي أمس الأحد في أولى التجارب الودية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وانتهت مواجهة منتخب مصر مع نظيره الرواندي مساء أمس الأحد في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 84 / 49 في أولى مباريات الفراعنة الودية بعد وصول بعثة المنتخب أول أمس إلى تونس.

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.

ومن جانبه صرح وسام جابر في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد السلة: "مباراة رواندا كانت جيدة واستفاد منها الجهاز الفني واللاعبين، كنا حريصين على لعب المباراة وتجربة الـ 14 لاعب الموجود في قائمة الفريق".

وتابع: "خوض المواجهات الودية أمر مهم لتطبيق خطتنا في أرض الملعب، سرعة المباراة الودية أعلى من التدريبات وهذا يجعل اكتشاف الأخطاء أو التعديلات بشكل أسهل في أرض الملعب من أجل معالجتها قبل انطلاق التصفيات".

وأضاف وسام: "اللاعبون ظهروا بأداء جيد على مستوى الدفاع في مباراة رواندا وأيضًا بالنسبة لمستوى الهجوم، نسبة التصويب تحتاج أن تكون أعلى وأفضل وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي مع اللاعبين".

وواصل: "ودية رواندا كانت تجربة جيدة، منحت اللاعبين ثقة أكبر في قدرتنا على تقديم مباريات قوية في التصفيات، هدفنا كجهاز فني ولاعبين هو الفوز في الـ 3 مباريات المقبلة من أجل ترتيب أفضل في التصنيف وليس تحقيق بطاقة التأهل فقط".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.