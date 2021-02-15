دم واحد.. أول تعليق من مصطفى محمد على تألقه في الدوري التركي

أعرب مصطفى محمد نجم الزمالك المعار حاليا لجالطا سراي التركي عن سعادته بتواجده في الدوري التركي.
ورد مصطفي محمد على تغريده من أحد زملائه بالفريق وهو يشيد به وبتألقه اللافت للنظر قائلا: "دم واحد ..اسره واحدة ..شكرا يا صديقي".
مصطفى محمد حل بديلا في أول مبارياته مع جالطا سراي، ثم تصدى لتسديد ركلة جزاء في أول مبارياته افتتح بها رصيده التهديفي مع الفريق.
وفي المباراة الثانية لمصطفى محمد استطاع أن يفرض نجوميته بإحراز هدف الفوز لفريقه متفوقا على غريمه التقليدي فناربخشة، بينما أكد مصطفى محمد نجوميته بهدف ثالث في ثالث مبارياته مع جالطا سراي على الرغم من الهزيمة والخروج من كأس تركيا.
وأمس، تمكن مصطفى محمد من إحراز هدف قاتل لفريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة أمام قاسم باشا معلنا فوز فريقه 2/1 وانتزاع 3 نقاط ليضمن صدارة الدوري التركي.
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