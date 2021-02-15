بروسيا مونشجلادباخ يعلن رحيل مدربه نهاية الموسم لتدريب دورتموند

ونشر نادي بروسيا مونشجلادباخ بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن روزه قرر تفعيل شرط في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل تدريب بروسيا دورتموند الموسم المقبل.
ويدرب بروسيا دورتموند الموسم الحالي المدرب إيدن تريزتش، بعد إقالة السويسري لوسيان فافر.
ويعاني بروسيا دورتموند من سوء النتائج، حيث فشل الفريق في تحقيق الانتصار في آخر 6 مباريات سوى في مباراة وحيدة، ليتراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.
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