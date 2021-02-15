بيشكتاش يهزم جينتشلار بيرليجي بثلاثية ويتقاسم صدارة الدوري التركي مع جالطة سراي

تقدم بيشكتاش عن طريق رشيد غزال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف سينك توسن الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف توسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
ورفع بيشكتاش رصيده إلى 51 نقطة ليتقاسم الصدارة مع جالطة سراي المتفوق في فارق الأهداف والذي يلعب له مصطفى محمد ، فيما يحتل جينتشلار بيرليجي المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.
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