نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والمريخ، بعد تحقيقه موسم استثنائي تُوج فيه بالثلاثية بالإضافة إلى البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، يسعى المارد الأحمر مرة أُخرى لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فهو تاريخ عريق من البطولات التي لا تنتهي، بالإضافة إلى شعبيته الجارفة من المُحيط إلى الخليج التي تجعل لاعبيه في حالة دائمة من الاستعداد لتحقيق أكبر عدد من البطولات لإسعاد الجماهير، وينافس النادي الأهلي في التوقيت الحالي الأندية العالمية مثل ريال مدريد من حيث عدد البطولات، فهو يحتل المرتبة ال36 عالمياً، فعقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه تُوج بجائزة جلوب سوكر كأكثر نادي حصولاً على البطولات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم موعد مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني

بعد عودة بعثة النادي الأهلي من الدوحة، بعدما استطاعت اقتناص المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بضربات الترجيح والتي شهدت تألق من حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني مُحمد الشناوي، يستعد اللاعبون مرة أُخرى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا النُسخة الحالية، ومن المُنتظر أن يواجه النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة نظراً لوجود مباريات مؤجلة نتيجة سفره للخارج في بعثته لمونديال الأندية، مع نادي المريخ السوداني الذي يحتل المركز الأول برصيد 19 نقطة، يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من فبراير الجاري على أرضية ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة وأُم درمان بالسودان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

سوف يتم إذاعة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني على مجموعة قنوات بين سبورت المُشفرة، بعد حصولها على حقوق البث الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا.