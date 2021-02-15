تحديد مواعيد دور ربع النهائي لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي

حُددت اليوم الاثنين، مواعيد دور ربع النهائي لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي " FA Cup".

وتقرر إقامة مباراة بورنموث أمام ساوثهمبتون يوم السبت 20 مارس في تمام الثانية والربع ظهرًا، ومباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في السابعة والنصف مساء نفس اليوم.

ويواجه تشيلسي نظيره شيفيلد يونايتد يوم الأحد 21 مارس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا ومباراة ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في السابعة من مساء نفس اليوم.

يذكر أن ارسنال توج بلقب الموسم الماضي على حساب نادي تشيلسي.