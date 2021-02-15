الاتحاد الدولي للتنس: مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للعبة "رجال"

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الإثنين، فوز مصر بتنظيم كأس العالم للرجال "كأس ديفيز" بعد منافسة شرسة مع كينيا.

وعرض الملف المصري نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكره اليد، في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضي في معظم دول العالم، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن الاتحاد المصري للعبة.

كما عرض الملف المصري خبرة اتحاد التنس في تنظيم العديد من البطولات الدولية خاصة خلال شهري ديسمبر ويناير، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة اللاعبين وحسن التنظيم خلال الموجة الثانية من جائحه كورونا التي مر بها معظم دول العالم.

وسيتم استضافة البطولة خلال شهر أغسطس القادم بأكاديمية "سماش" للتنس بمطار القاهرة بداية من يوم 9 أغسطس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، وهي مصر "مصنف رقم ٦٧ على العالم"- كينيا "٧٠"- موزمبيق "١١٣"- الجزائر "١١٥"- مدغشقر "١١٨"- بنين "١٢٤"- غانا "١٢٦" - روندا "١٣٩".

وسيتم رفع الموضوع إلى اللجنة الأولمبية المصرية؛ للحصول على الموافقة الفنية، ثم وزارة الشباب والرياضة؛ للاعتماد والحصول على الدعم الإداري والمالي، للخروج بالبطولة بوجه مشرف للرياضة المصرية.

وفور الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم البطولة على الوجه الأكمل لتكون صورة لانعكاس اهتمام الدولة بمزاولة النشاط الرياضي، برغم من تأثر معظم النشاطات الرياضية بدول العالم نتيجة جائحة كورونا.