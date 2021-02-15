موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المريخ السوداني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من ‏منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ‏ وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون ‏وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني.‏

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