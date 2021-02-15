فرج عامر يكشف مفاجأة غير سارة من اتحاد الكرة

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيل الثقيل بشأن مسحات كورونا فى الدوري المصري .
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي، "مفاجأة غير سارة من اتحاد كرة القدم بعد ان أعلن ان جميع المسحات الطبيةً الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم المشارك بالدوري العام مجانيا".
وتابع: "فوجئنا بفاتورة من اتحاد الكرة تطلب ٣ مليون جنيه قيمة هذة المسحات بدون اي اتفاق مع النادي مسبقا للاسف لن نتمكن من السداد لان هذا القرار لم يناقشنا احد فية من قبل".
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