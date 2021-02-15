سامي يعلن قائمة سموحة لـ مواجهة دكرنس في كأس مصر

كرنس بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة د

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:-

عمر صلاح، محمد أشرف، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عزت، أطهر الطاهر، محمد شكرى، محمد ليله، محمد الترهونى، علي غزال، محمود حليمو، عمر ميرا، أحمد عبد القادر، محمد نادى، إسلام جمال، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن

ويختتم الفريق الأول استعدادته النهائية للقاء دكرنس فى تمام الثانية والنصف من مساء الغد على ملعب استاد دمنهور الرياضى.