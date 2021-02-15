موعد مباريات دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة تعود مباريات التشامبيونزليج من جديد الثلاثاء 16 فبراير 2021 بانطلاق موعد مباريات دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر في البطولة التي يحمل لقبها فريق بايرن ميونخ الألماني بعد انتصاره ضد باريس سان جيرمان في النهائي بهدف دون رد سجله كومان ليقود البافاري لتحقيق لقبه السادس تاريخيا في البطولة التي يحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في تحقيق عدد ألقابها برصيد 13 لقب، وستشهد البطولة الحالية منافسة كبيرة بين الفرق الـ 16 التي تمكن من تجاوز دور المجموعات بتواجدها في أحد المركزين الأول والثاني في المجموعات الثمانية ليتأهلوا لثمن النهائي الذي شهد قرعة تم تقسيم الفرق بها إلى مسوتيين أول وثاني بحيث يلتقي فريق من المستوى الأول مع المستوى الثاني مع مراعاة ألا يلتقي فريقان من نفس البلد أو نفس المجموعة.

الأسبوع الأول من دور ثمن النهائي يشهد في يومه الأول مباراة من العيار الثقيل يلتقي فيها فريق برشلونة على ملعبه الكامب نو مع فريق باريس سان جيرمان في نهائي مبكر يأمل الفريق الكتالوني في تخطيه، ومواصلة مشواره نحو اللقب الغائب عن طيات الفريق الكتالوني منذ موسم 2015، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الباريسي الساعي لتحقيق اللقب المستعصي عليه تاريخيا، حيث لم يتمكن البي إس جي من تحقيق اللقب أبدا، وتأهل للنهائي الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل في تكرار ذلك الإنجاز هذا الموسم بداية من مباراته أمام برشلونة التي يأمل فيها الأخذ بالثأر من خروجه أمام الفريق الكتالوني من التشامبيونزليج في دور الستة عشر موسم 2017-2018.

ليفربول سيفتتح مشواره في البطولة في اليوم الأول بمباراة قوية يلتقي فيها مع فريق لايبزيغ في ثالث مشاركات التاريخ الألماني في البطولة التي تمكن فيها من بلوغ نصف النهائي الموسم الماضي قبل خروجه أمام باريس سان جيرمان بالخسارة بثلاثية دون رد، بينما رفاق كلوب يعانوا بشكل كبير محليا هذا الموسم بتوديع بطولتي كأس الاتحاد، وكأس الرابطة، وابتعادهم بشكل كبير عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، لذا فسيكون التشامبيونزليج هو الفرصة الأخيرة للريدز لانقاذ الموسم الحالي، وعدم الخروج خالي الوفاض، وقد نشر صلاح مؤخرا على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا رسالة يعد بها الجماهير بالعودة للمسار الصحيح فيما تبقى من الموسم.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر

توقيت مباريات دور ثمن النهائي في التشامبيونزليج بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا:

توقيت مكة المكرمة، والكويت، وقطر، والبحرين: توقيت مصر +1.

توقيت الجزائر وتونس والمغرب: توقيت مصر -1.

المباريات منقولة حصريا على قنوات بي أن سبورت.