إعلان تشكيل بايرن ميونخ أمام أرمينيا بينفيلد في الدوري الألماني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة أرمينيا بينفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: في حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز - بوينا سار خط الوسط: ديفيد ألابا - كريستيان توليسو - كينجسلي كومان - ليروي ساني خط الهجوم: تشوبو مواتينج - روبرت ليفاندوفسكي وتعد تلك المباراة هي الأولى لبايرن ميونخ بعد تتويجه بكأس العالم للأندية على حساب تيجريس المكسيكي.

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