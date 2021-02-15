فيرنر يقود تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى:كيبا خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كريستنسن - أنتوني روديجير خط الوسط: هودسون أودوي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - ماركو ألونسو خط الهجوم: تامي إبراهام - تيمو فيرنر وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج

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