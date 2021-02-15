سعد سمير: الأهلي حقق مكاسب عديدة في مونديال الأندية.. والبرونزية إنجاز

وأضاف سمير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ السوداني: «الأهلي خاض بطولة كأس العالم للأندية التي كانت في منتهى الصعوبة على الصعيدين الفني والبدني. حققنا إنجازًا كبيرًا بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وهذا ما نسعى للاستفادة منه في مشوارنا الإفريقي هذا الموسم».
وأوضح مدافع الأهلي أن الفريق يسعى للتطوير من إيجابياته بعد كأس العالم للأندية وتفادي أي سلبيات، خصوصًا أن بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون أمام منافس صعب وكبير وهو فريق المريخ السوداني.
وأشار سمير إلى أن الأهلي يسعى لاستغلال الحالة الفنية والمعنوية للاعبين في تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات الإفريقي.
وأكد مدافع الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات، وأنه يحترم دائمًا قرار المدير الفني، فمصلحة الفريق أهم في الوقت الحالي.
وشدد سعد سمير على أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبيتسو موسيماني المدير الفني، أكدا للاعبين منذ انتهاء مباراة بالميراس والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية أهمية المرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة المريخ لمواصلة تحقيق طموحات الجماهير بالفوز والبحث عن منصات التتويج دائمًا في جميع البطولات.
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