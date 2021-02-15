نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق مباريات الذهاب في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 بإقامة مبارتين في نفس التوقيت، وذلك حين ينطلق موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في نفس موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيغ، حيث يأمل الفريق الكتالوني صاحب الأرض في تحقيق الفوز على ملعبه الكامب نو ضد وصيف التشامبيونزليج البي إس جي من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء في باريس مستغلا المعنويات المرتفعة للاعبيه في الفترة الأخيرة بسبب نتائجهم الجيدة في الدوري الأسباني، وهو ما يأمل كومان في مواصلته بدوري الأبطال أيضا بداية من مباراتهم القوية ضد رفاق نيمار.

برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان بذكريات السداسية التي حققها أمام الفريق الفرنسي في المباراة الأخيرة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في ثمن نهائي التشامبيونزليج 2017، ويأمل رفاق ميسي في تكرار ذلك الانتصار من أجل قطع نصف الطريق نحو ربع النهائي ومواصلة مشواره الناجح في البطولة بعدما تمكن من تخطي دور المجموعات بتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة بنفس رصيد نقاط يوفنتوس الذي تصدر الترتيب، وبفارق الأهداف لصالح أبناء السيدة العجوز، حيث جمع كلا الفريقان 15 نقطة من تحقيق خمس انتصارات، وتعادل وحيد، ودون تلقي الخسارة في المباريات الست التي خاضوها في مرحلة المجموعات.

فريق باريس سان جيرمان يأمل في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية ضد الفريق الكتالوني على الكامب نو لتسهيل مهمته في مباراة العودة على ملعبه بحديقة الأمراء بباريس، وقد نجح الفريق الفرنسي في بلوغ الدور ثمن النهائي بعدما تواجد في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بفارق الأهداف عن فريق لايبزيغ الألماني، وبنفس رصيد النقاط، حيث جمع رفاق نيمار 12 نقطة من خوض ست مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في أربع مباريات، والخسارة في مبارتين، والفريق يأمل في مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في كافة البطولات منتشيا بفوز ثمين بآخر مبارياته في الدوري الفرنسي على ملعبه ضد نيس بهدفين لدراكسيلر ومويس كين مقابل هدف.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

20:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت المغرب.

22:00 توقيت مصر وفلسطين.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

بي أن سبورت HD1.

تعليق: جواد بدة.