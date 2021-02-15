قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بتسو موسيماني، عن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الأولي من دوري المجموعات ببطولة أفريقيا. و تعد تلك المباراة هي المباراة الأولي التي سيخوضها الفريق منذ عودته من كأس العالم للأندية، تلك البطولة التي استطاع الأهلى أن يحصل فيها على الميدالية البرونزية بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق بالميراس البرازيلي.

فاليكم موعد مباراة الأهلي و المريخ السوداني، و القنوات الناقلة لها، و كذلك قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني.

تفاصيل مباراة الأهلي والمريخ

من المقرر أن يلتقى الفريقان الثلاثاء الموافق 16 من فبراير لعام 2021، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تلعب هذه المباراة يوم 11 من نفس الشهر، و لكن تم تأجيل اللقاء بسبب مشاركة الاهلي ببطولة كاس العالم للأندية. ومن المقرر أن اللقاء سيلعب على ارض ملعب الأهلي بمدينة السلام، وسيذاع اللقاء على قناة بين إن سبورت القطرية رقم 7، و سيقوم المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي بالتعليق على اللقاء.

جدير بالذكر أن مجموعة الأهلى بدوري المجموعات تشمل أيضاً بجانب المريخ السوداني على كل من: فيتا كلوب الكونغولي و سيمبا التنزاني.

قائمة الأهلى لمواجهة المريخ:

جاءت القائمة لتضم كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي و مصطفى أحمد شوبير في حراسة المرمى، أما خط الدفاع فيضم كل من: محمود وحيد و رامى ربيعة و احمد رمضان بيكهام و بدر بانون و سعد سمير و محمد هاني، بالإضافة إلى كلً من اليو ديانج و اكرم توفيق و عمر السولية و مجدى افشة و حمدي فتحي، أما في خط الهجوم فقد ضم موسيمانى كل من: محمود كهربا و بواليا و مروان محسن و اجاي كذلك محمد شريف أيضاً.