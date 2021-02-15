القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي النادي الأهلي والمريخ السوداني الثلاثاء 16 فبراير في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021، وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أم درمان.

وكانت القرعة أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجوار المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ونجح فريق سيمبا في الفوز علي فيتا كلوب بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما بالجولة الأولى ليتصدر المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط.

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

قنوات بي إن سبورتس

أعلنت قناة beIN Sports HD 7 القطرية عن نقلها لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

القمر التردد الإستقطاب معدل الترميز التشفير Eutelsat 8 11054 أفقي 27500 إرديتو 2 Arabsat 11585 عمودي 27500 إرديتو 2

قنوات أون تايم سبورت

أعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعتها مجانًا للمباراة وذلك عبر التردد الأرضي الرقمي UHF32، وعلي قناة اون سبورت اف ام عبر الراديو علي تردد 93.7.