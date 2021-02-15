بايرن ميونخ يتعادل مع أرمينيا بينفيلد 3-3 في الدوري الألماني

تعادل بايرن ميونخ مع أرمينيا بينفيلد 3-3 في المباراة التي جمعهتما في الجولة 21 لبطولة البوندسليجا.

افتتح ميشيل فلاب التسجيل لـ أرمينيا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أموس بيبر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتأخر البايرن بهدفين نظيفين.

واستطاع ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة 48، لكن جيباور أحرز الهدف الثالث لـ أرمينيا في الدقيقة 49.

وأحرز توليسو الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 57، أعقبه ألفونسو ديفيز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 49 في المركز الأول، ورصيد أرمينيا للنقطة 18 في المركز السادس عشر.

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة أرمينيا بينفيلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - نيكولاه زوله - لوكاس هيرنانديز - بوينا سار

خط الوسط: ديفيد ألابا - كريستيان توليسو - كينجسلي كومان - ليروي ساني

خط الهجوم: تشوبو مواتينج - روبرت ليفاندوفسكي

وتعد تلك المباراة هي الأولى لبايرن ميونخ بعد تتويجه بكأس العالم للأندية على حساب تيجريس المكسيكي.