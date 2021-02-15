تشيلسي يتقدم على نيوكاسل 2-0 في البريميرليج

تقدم تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في النصف الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

أولفييه جيرو حل بديلًا لـ تامي إبراهام بعد إصابته، ليسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 31.

وأضاف الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى:كيبا

خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كريستنسن - أنتوني روديجير

خط الوسط: هودسون أودوي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - ماركو ألونسو

خط الهجوم: تامي إبراهام - تيمو فيرنر