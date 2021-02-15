طائرة الاتحاد السكندري تواصل التحليق بالفوز على الترسانة بثلاثة أشواط نظيفة

استطاع الفريق الاول للكرة الطائرة رجال بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة الكابتن أحمد سمير الفوز علي فريق الترسانة بثلاثة اشواط مقابل لا شيء في ثاني لقاءات الدور النهائي الاول للدوري العام الممتاز رجال أ، ويعتبر هذا هو لقاء الذهاب حيث يتلاقى كل فريقين في لقاءين ذهابا وعودة من دورين وأقيم اللقاء علي صالة الترسانة.

وجاءت نتائج الاشواط كالأتي:-

الشوط الاول لصالح الاتحاد بنتيجة ٢٦ /٢٤، الشوط الثاني لصالح الاتحاد بنتيجة ٢٥ /١٣، الشوط الثالث فوز رجال الاتحاد بنتيجة ٢٥ /١٧ .

ويواجه رجال الاتحاد سبورتنج يوم الجمعة القادم بصالة الاتحاد في الرابعة عصرا.