مران على ركلات الجزاء في تدريب سيراميكا كليوباترا

خصص هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا خاصا لتسديد ركلات الجزاء، في التدريب الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساء الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وحرص هيثم شعبان المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خاصة قبل تنفيذ الركلات، وكذلك نصائح مهمة في كيفية التسديد.
يذكر أن سيراميكا كليوباترا، فاز في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بها الى المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.
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