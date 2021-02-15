طائرة سموحة تخسر بثلاثية نظيفة من الزمالك

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي سموحة من فريق الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم اليوم على صالة سموحة في إطار ثاني لقاءات الدور الأول من الادوار النهائية للدوري العام الممتاز أ رجال.

ويستضيف سموحة نظيره فريق القناة يوم الجمعة القادمة في الرابعة عصرا على صالة سموحة.