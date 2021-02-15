نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين ميسي ونيمار والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر مشجعين الساحرة المستديرة عودة أفضل دوري في العالم دوري أبطال أوروبا لدور السادس عشر 16 يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.

سيتجه نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المهاجم الدولي المصري محمد صلاح إلى ألمانيا لمواجهة نظيره ليبزيج الألماني في مباراة يحتاج فيها ليفربول الفوز ليرفع من الروح المعنوية لمشجعيه بعد الخسائر المتتعدة التي تلقاها في الدوري الإنجليزي وخروجه من كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد الشياطين الحمر، وفي المقابل سينتهز النادي الألماني ليبزيج فرصة تدهور مستوى نادي ليفربول والصعود لثمن النهائي خصوصًا ستقام مباراة العودة في ستاد الأنفيلد في إنجلترا.

وفي مباراة أخرى ينتظرها جماهير العالم من محبي الكورة، مباراة أكون أو لا أكون بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، مواجهة أصدقاء الأمس أعداء اليوم بين ميسي ونيمار

وستقام مباراة ليبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي على ستاد بوشكاش أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية، بينما ستقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب كامب نو في نفس التوقيت.

يدخل محمد صلاح المهاجم الدولي المصري برصيد ثلاثة أهداف وكذلك ميسي يدخل مباراة الغد برصيد ثلاثة أهداف، ويتصدر هداف البطولة اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني موراتا برصيد ستة أهداف لكل منهما.

أما عن مباريات يوم الأربعاء، سيحل النادي الإيطالي يوفينتوس ضيفًا ثقيلًا على بورتو البرتغالي على ستاد دو دراغاو ملعب التنين، وفي المقابل في سهرة ممتعة بين فريقي إشبيلية رابع الدوري الإسباني ونادي دورتموند الألماني سادس الدوري الألماني، وستقام المباراة على ملعب إشبيلية المتألق مؤخرًا.

ستقام مباراة ليفربول ونادي ليبزيج على قناة Bein Sports HD2، بينما ستقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على قناة Bein Sports HD1.