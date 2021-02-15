نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين ميسي ونيمار والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر مشجعين الساحرة المستديرة عودة أفضل دوري في العالم دوري أبطال أوروبا لدور السادس عشر 16 يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.
سيتجه نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المهاجم الدولي المصري محمد صلاح إلى ألمانيا لمواجهة نظيره ليبزيج الألماني في مباراة يحتاج فيها ليفربول الفوز ليرفع من الروح المعنوية لمشجعيه بعد الخسائر المتتعدة التي تلقاها في الدوري الإنجليزي وخروجه من كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد الشياطين الحمر، وفي المقابل سينتهز النادي الألماني ليبزيج فرصة تدهور مستوى نادي ليفربول والصعود لثمن النهائي خصوصًا ستقام مباراة العودة في ستاد الأنفيلد في إنجلترا.
وفي مباراة أخرى ينتظرها جماهير العالم من محبي الكورة، مباراة أكون أو لا أكون بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، مواجهة أصدقاء الأمس أعداء اليوم بين ميسي ونيمار
وستقام مباراة ليبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي على ستاد بوشكاش أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية، بينما ستقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب كامب نو في نفس التوقيت.
يدخل محمد صلاح المهاجم الدولي المصري برصيد ثلاثة أهداف وكذلك ميسي يدخل مباراة الغد برصيد ثلاثة أهداف، ويتصدر هداف البطولة اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني موراتا برصيد ستة أهداف لكل منهما.
أما عن مباريات يوم الأربعاء، سيحل النادي الإيطالي يوفينتوس ضيفًا ثقيلًا على بورتو البرتغالي على ستاد دو دراغاو ملعب التنين، وفي المقابل في سهرة ممتعة بين فريقي إشبيلية رابع الدوري الإسباني ونادي دورتموند الألماني سادس الدوري الألماني، وستقام المباراة على ملعب إشبيلية المتألق مؤخرًا.
ستقام مباراة ليفربول ونادي ليبزيج على قناة Bein Sports HD2، بينما ستقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على قناة Bein Sports HD1.
- عروض هايبر بنده السعودية اليوم وتخفيضات 36% على تشكيلة من أجود أنواع زيوت الطعام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين ميسي ونيمار والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.