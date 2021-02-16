مجلس الشمس يكرم أعضاءه نواب البرلمان بحضور وزير الشباب والرياضة

كرم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد مساء اليوم أعضاء مجلس النواب من أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم ٢٦ نائبا بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

حضر حفل التكريم من نواب البرلمان اعضاء الشمس الذين تم تكريمهم من مجلس الشمس ووزير الرياضة بدروع الشمس كل من ايهاب العمدة ومحمد السلاب وعمر وطنى وأمين مسعود وأيمن عثمان ووائل الطحان وعمرو رشدى ومحمد الكومى وطارق شكرى وآية مدنى وهادية حسنى وصفوت النجار وسيد نصر وحسن عمر ومحمد سليمان ودودو العمدة .

كما حضر الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وكيل الوزارة والمستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك .



ومن مجلس الشمس حضر المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق ودعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والمهندس كريم مسعود والكابتن محمد اسماعيل مهران والكابتن أحمد سمير بجانب البطلة أية مدنى أعضاء المجلس والمحاسب تامر على المدير التنفيذي للنادى.



وحرص الوزير على هامش الحفل على تفقد منشأت الشمس وأشاد بالطفرة الإنشائية والتطوير الهائل الذى يشهده فى القلعة البرتقالية عقب كل زيارة .



كما تحدث الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن شكره العميق للدكتور أسامة أبوزيد ومجلس الشمس على الدعوة الكريمة واللفتة الطيبة بتكريم نواب الشعب أعضاء النادي.



من جانبه.. أعرب الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس عن فخره العميق بوجود وزير الشباب والرياضة فى هذه الاحتفالية الكبيرة لتكريم نواب البرلمان اعضاء النادى مشيرا إلى أن نادي الشمس دائما يفخر بابناءه المتفوقين فى جميع المجالات .



كما أشاد النائب امين مسعود بالطفرة الهائلة التي شهدها نادي الشمس فى عهد المجلس الحالى متمنيا التوفيق لنواب الشعب فى خدمة الوطن .