فرج عامر : أتممنا بيع حسام حسن لنادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق حسام حسن لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه ، رافضًا الإفصاح عن اسم النادي.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ بعد مفاوضات كبيرة و دراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية ، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم.
وأوضح عامر ، أنه تم تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق ، فهو مدرب ذو شخصية قوية ويحظى بحب لاعبي الفريق ، ويحقق نتائج جيدة هذا الموسم.
وبسؤاله عن مصطفى فتحي ، قال : لم نتحدث مع مسئولي الزمالك حول الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، لكن أتمنى ذلك لأن مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين في مصر.
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