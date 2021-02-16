وقالت هناك شخص يدعى مايكل أيوب يعمل بقناة الزمالك قام بالإساءة لها.

وأضافت مروة عيد في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس ":" هذه الإساءة سببها أني كتبت بوست فى1 ديسمبر 2020 عن لاعب الزمالك شيكابالا"، مؤكدة أنها لم تقصد بمنشورها أى إساءة. وتابعت:" شيكابالا لاعب كبير ولم أقصد أي إهانة لشيكابالا". وواصلت:" كل الاحترام والتقدير لشيكابالا ونادي الزمالك وحديثي مجرد مشاكسة كروية ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروة عيد: حديثي عن شيكابالا مجرد مشاكسة كروية والأباتشي نجم كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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