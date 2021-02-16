أتمنى أن أصبح مثل محمد صلاح.. عبد الله حافظ: علي ماهر سبب رحيلي عن إنبي وأتطلع للاحتراف في البوندسليجا

أكد عبد الله حافظ، لاعب نادي إنبي السابق، المحترف بصفوف نادي كراكوف، أحد أندية الدرجة الثانية في بولندا، أن علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي والحالي للمصري هو من تسبب في رحيله عن الفريق البترولي.

وأضاف "حافظ"، في تصريحات ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، تم تصعيدي للفريق الأول من الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين آنذاك، وزاملت بعض اللاعبين مثل محمود جاد وأسامة جلال، لكني رحلت بناءً على رغبة المدير الفني علي ماهر فاتخذت قراري بالرحيل إلى فريق هانوفر 96 الألماني، قبل أن أستقر في بولندا.

واختتم "حافظ"، الدوري البولندي سيكون نقطة انطلاقي نحو الدوريات الكبرى الأوروبية، وأتطلع إلى العودة للدوري الألماني أو الانتقال إلى الدوري الإسباني، كما أحب مشاهدة محمد صلاح نجم ليفربول، وأتمنى أن أصبح مثله.