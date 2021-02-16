أندية الدوري تفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تحصيل تكلفة مسحات كورونا

انفعل بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، على خطاب اتحاد المصري لكرة القدم بسداد مستحقات وتكاليف مسحات كورونا التي أجرتها اللجنة الطبية المكلفة من الجبلاية لأندية الدوري.

وقال "سليم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن نادي مصر المقاصة كان من الأندية التي رفضت استكمال الدوري بسبب تكلفة المسحات والخوف على اللاعبين.

وأضاف سليم أنه تم إبلاغنا بأن المسحات التي تتم إجراؤها للاعبين شهريًا أكثر من 600 ألف جنيه، وهذا ما كنا نرفضه، وليس من تخصصاتنا أن نقوم بدفع ما تكلفه اتحاد الكرة.

وتابع "تم إبلاغنا قبل العودة للدوري المصري أن المسحات الرئيسية تكلفتها على الاتحاد المصري لكرة القدم، وما نتحمله هو مصاريف اللاعبين والنادي قبل وبعد كورونا".

وواصل "لم نكن سنستمر في الدوري أو في النشاط رياضي بسبب القدرة المادية الضعيفة، ولكن تم دعمنا من راعٍ وهذا ما جعلنا نستمر، فنحن لن نتحمل أي نقود زائدة قرر الاتحاد أن يحصلها من الأندية دون وجه حق".

ومن جانبه، أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن اللوائح في الاتحاد المصري لكرة القدم تنص على إجراء مسحات لـ 33 لاعبا فإن زاد على ذلك نتحمل التكلفة غير ذلك لا نعلم شيئا.

وأضاف "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية أخرى، أن الإسماعيلي يرفض تمامًا دفع هذه المستحقات لأنها لا تتماشى مع اللوائح والقوانين التي تنصها اتحاد الكرة.

وتابع "نادي مصر للمقاصة يملك راعيًا يسانده أما الإسماعيلي لا يملك شيئا وإيقاف النشاط الرياضي كاد أن يحدث ولكننا نسير على النهج الصحيح لكي نصعد بالدراويش، فلابد أن يوجد حلول لهذه الأمور التي تحدث".

وعلى الجانب الآخر قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن مجلس الإدارة يرفض رفضًا تامًا ما ينص عليه خطاب اتحاد الكرة بدفع تكاليف مسحات كورونا في موسم 2019-2020، و2020-2021.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية مع فايق، أن المقاولون العرب كان يسير على نص خطاب الاتحاد الذي جاء خلاله أن المسحات على 33 فردا في النادي تكلفتها من الاتحاد المصري لكرة القدم، واذا زاد عن هذا العدد يتكفلها النادي وهذا ما كنا نفعله وعندنا الدليل على ذلك بالفواتير.