انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي فى الاسبوع الـ24.. مانشستر سيتي بالمقدمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع الـ24 من البطولة، ويتصدر الترتيب نادي مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، حيث لعب السيتي 23 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 5 مباريات وتلقي هزيمتين .

وإستطاع مانشستر سيتي تحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة يوم السبت الماضي الموافق 13 فبراير الجاري على فريق توتنهام بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة، أحرز أهداف المباراة كلا من “رودريجو هيرناندز +23″، “جندوجان +50” ، “جندوجان +66″، وبذلك الفوز رفع نادي مانشستر سيتي رصيده إلي 53 نقطة، ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن الوصيف، مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة .

وواجه نادي ليفربول فترة عصيبة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لمشجعي وأنصار الفريق، وصرح المدير الفني للفريق كلوب إنه لا يشعر بالقلق حول تعرضه للإقالة بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وأضاف أنه عازم على مواجهة هذه الفترة الصعيبة التي يمر بها الفريق، وترجع نتائج الفريق الماضية بسبب معاناة الفريق بعدد من الإصابات، التى تؤثر على آداء الفريق، وشدد قائلا إننا سوف نقاتل خلال الفترة القادمة، وسوف ينافس الفريق على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي .

ترتيب الدوري الإنجليزي بالأسبوع الـ24