مدرب المريخ: نعاني من الغيابات.. وانتظرت أداء أفضل للأهلي في المونديال

قال نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، إن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون في غاية الصعوبة.
وأضاف نصر الدين النابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،:" مواجهة الأهلي ستكون صعبة، خاصة أن المريخ يعاني من الغيابات لظروف الإيقافات والإصابات".
وأوضح:" كمتابع لمصر والأندية المصرية، فالمستوى الكروي الذي قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية، لا يتناسب معه، و كنت أنتظر أداء أفضل منه".
كما تحدث عن تجربته مع الإسماعيلي، قائلا: "لم أنجح مع الدراويش، ظروف النادي معروفة للجميع، ولكن أتمنى أن يوفق في المستقبل، فهو يمتلك جماهير عظيمة".
وأتم :" تجربتي التدريبية مع الإسماعيلي أضرتني كثيرا بسبب رغبة الإدارة في تحقيق نتائج إيجابية سريعة ، أمنيتي هي العودة للتدريب في مصر مرة أخرى".
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