بيلباو يكتسح قادش برباعية في الليجا

اكتسح فريق أتلتيك بيلباو مضيفه قادش برباعية نظيفة مساء الإثنين في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".
وتقمص أليكس بيرينجور دور البطولة في فوز بيلباو، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم عاد وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 29 ، وسجل أوناي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يختتم إينياكي ويليامز التسجيل في الدقيقة 52.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيلباو إلى 28 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
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